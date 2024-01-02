Сальдо рассказал о необычных природных явлениях после теракта на Каховской ГЭС

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о необычных природных явлениях в Приазовье после теракта украинских войск, в результате которого была разрушена Каховская гидроэлектростанция в июне 2023 года.
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