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Сальдо рассказал о необычных природных явлениях после теракта на Каховской ГЭС

Сальдо рассказал о необычных природных явлениях после теракта на Каховской ГЭС

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о необычных природных явлениях в Приазовье после теракта украинских войск, в результате которого была разрушена Каховская гидроэлектростанция в июне 2023 года.

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