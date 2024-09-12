Депутат Госдумы Анатолий Выборный посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту, чтобы поддержать тех, кто отправится на выполнение служебных задач, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
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