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НАША ЛОСИНКА

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Депутат Госдумы Анатолий Выборный посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Депутат Госдумы Анатолий Выборный посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Депутат Госдумы Анатолий Выборный посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту, чтобы поддержать тех, кто отправится на выполнение служебных задач, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

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