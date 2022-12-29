Медвежий угол

37 362 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ritchie Blackmore
    Кстати!  - Примечательно, что на днях Владимир Владимирович произнёс слова, тон которых очень совпадает с пригожински...Медведев - "глав...
  • Ritchie Blackmore
    Можно. Но Вы посмотрите кто в команде! Я про самое близкое окружение...Медведев - "глав...
  • Александр24
    А что - в одной команде одни только единомышленники? Глубокое заблуждение. В одной команде можно много кого найти - и...Медведев - "глав...

Румынские дипломаты приехали на переговоры в Молдавию на угнанной 10 лет назад в Италии машине. Про самую бедную страну Европы

Румынские дипломаты приехали на переговоры в Молдавию на угнанной 10 лет назад в Италии машине. Про самую бедную страну Европы

Самое интересное, что про машину - это святая правда. Хотя звучит, конечно же, совершенно диковато. Но, для начала, небольшая предыстория.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх