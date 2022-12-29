Румынские дипломаты приехали на переговоры в Молдавию на угнанной 10 лет назад в Италии машине. Про самую бедную страну Европы

Самое интересное, что про машину - это святая правда. Хотя звучит, конечно же, совершенно диковато. Но, для начала, небольшая предыстория.
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