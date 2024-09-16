Илон Маск указал на странность в покушением на Трампа: "И никто даже не пытается"

После покушения на кандидата в президенты США в Сети возник вопрос — почему некто так хочет убить Дональда Трампа? В ответ на это американский миллиардер Илон Маск указал на одну важную странность в покушением на Трампа, указав, что именно никто даже не пытается сделать.