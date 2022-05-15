Театр абсурда

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«Хлеб, золото, наган» украинской власти

«Хлеб, золото, наган» украинской власти

Америке надо (жизненно необходимо), чтобы Украина воевала против России как можно дольше. Пока Киев «сдерживает Москву» на дальних подступах к Европе, у Вашингтона есть время на работу с европейскими партнёрами, с целью их более активного (в том числе и прямого военного) участия в борьбе с Россией Проиграв экономический блицкриг против России и проигрывая экономическую войну на истощение, США судорожно ищут любой способ затянуть противостояние, сделать его более ресурсно затратным для России, добиться хоть какого-то общественного недовольства, зацепившись за которое можно будет качнуть ситуацию в стране и заставить Москву, по примеру 1917 и 1991 годов, проиграть уже выигранную войну из-за внутренних неурядиц.

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