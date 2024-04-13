Силовики нагрянули в цыганский табор после массовой драки в Екатеринбурге

Силовики пришли в цыганский табор на улице Шекспира в Екатеринбурге в ночь на 12 апреля. Причиной стало расследование уголовного дела по статье о хулиганстве, которое сотрудники СК возбудили после массовой драки со стрельбой.
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