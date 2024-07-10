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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стив Керр о словах Эдвардса про первую опцию: «Мне понравилось»

Отвечая на вопрос о своей роли в сборной США, защитник «Миннесоты» сказал: «Первая опция» «Я хочу, чтобы парни проявляли в сборной все лучшее.

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