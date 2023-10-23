Экс-премьер Украины заявил о неготовности страны к зиме

ТАСС/Zuma Киевские власти не создали необходимых запасов угля и газа к предстоящему отопительному сезону, а также не провели плановые работы, сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии