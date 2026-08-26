Zinc Futures Breakout Alert 420 Is The Key Level. Zinc Futures MCX:ZINC1! kailashcfa33 zinc key level: 420 if zinc sustain above or close above daily candle than next up side move target Target 1: 425 Target 2: 435 Target 3: 450 Important Support Levels---on daily chart some support predilection here 410–405 – Immediate support 400 – Major psychological support if close below than next down side 393--385 possible soon.
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