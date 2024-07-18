Расчеты РСЗО "Град" уничтожили скопление боевиков и технику ВСУ в зоне СВО

Скриншот видео Расчеты РСЗО "Град" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили скопление военнослужащих ВСУ и украинских националистов, а также боевую технику противника в зоне проведения спецоперации РФ.
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