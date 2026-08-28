Медведев заявил, что общается в соцсетях понятным языком и режет "правду-матку"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что в сових социальных сетязх гораздо меньше связан формальностями и может «резать правду-матку».
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