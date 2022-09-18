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Ветеран спецслужб РФ заявил о подрывной работе ЦРУ ради сохранения доминирования США

Ветеран спецслужб РФ заявил о подрывной работе ЦРУ ради сохранения доминирования США

Алексей Витвицкий/РИА Новости Ветеран российских спецслужб, полковник в отставке Олег Нечипоренко, более 40 лет занимавшийся противодействием Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США заявил, что это ведомство не только не откажется от своей давней практики проведения подрывных акций, диверсий и террора, но и будет продолжать их в формате гибридных и прокси-войн с использованием новых технологий, действуя ради сохранения мирового доминирования Вашингтона, передает РИА «Новости».

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