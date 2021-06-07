Японцы пригрозили ядерным оружием России в ответ на слова Путина о Курилах AlexCoderЯпонцы пригрозили ядерным оружием России в ответ на слова Путина о Курилах AlexCoder Однако Токио не обладает подобным военным потенциалом Владимир Путин во время общения с руководителями международных информагентств на Санкт-Петербургском экономическом форуме отметил, что внесенные ранее поправки в Конституцию РФ не помешают переговорам России и Японии о заключении мирного договора по Курильским островам.