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Японцы пригрозили ядерным оружием России в ответ на слова Путина о Курилах

Японцы пригрозили ядерным оружием России в ответ на слова Путина о Курилах

Японцы пригрозили ядерным оружием России в ответ на слова Путина о Курилах AlexCoderЯпонцы пригрозили ядерным оружием России в ответ на слова Путина о Курилах AlexCoder Однако Токио не обладает подобным военным потенциалом Владимир Путин во время общения с руководителями международных информагентств на Санкт-Петербургском экономическом форуме отметил, что внесенные ранее поправки в Конституцию РФ не помешают переговорам России и Японии о заключении мирного договора по Курильским островам.

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Залман Рабинович
Походу мало им было Хиросимы и Нагасаки. Ядрёну бомбу им подавай панимаишь. Срочно нужно начать совместное с Китаем принуждение Японии к миру. Необходимо собрать всех китайцев на берегу Восточно-китайского моря и всем разом прыгнуть в него. Как подсчитали китайские учёные, от поднявшейся волны продолжительное время только верхушка Фудзиямы будет торчать над водой. Может тогда уже остынут наконец-то?

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