Никогда не стоит требовать от событий, чтобы они развивались ТОЛЬКО позитивно и приносили радость НЕМЕДЛЕННО.
Победа или dogovornyak?
Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
В моем понимании - сначала договорённости по СВО, а потом «договорняк» - или сделка по Трампу по по редкой земле и тд и тп Мешать СВО и сделки НАМ должно быть стыдно- мы не торгаши
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22 час.
Александр Надоров
ну кажется началось... нас начали убеждать что договорняк=победа.... значит будет договорняк, а то что это победа, скабеевы-соловьевы в телеке нам докажут
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22 час.
Владимир Мехонцев
Похоже, что эту статью я читал уже год назад.🤔
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20 час.
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