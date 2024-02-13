После новостей о недуге менеджер рассказал, что происходит с Газмановым

Ранее народный артист объявил об отмене концертов. Олег Газманов Bulkin Sergey/news.ru/Global Look PressОлег Газманов на днях объявил о том, что он не выйдет на сцену в Подмосковье в запланированные даты.
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