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После новостей о недуге менеджер рассказал, что происходит с Газмановым

После новостей о недуге менеджер рассказал, что происходит с Газмановым

Ранее народный артист объявил об отмене концертов. Олег Газманов Bulkin Sergey/news.ru/Global Look PressОлег Газманов на днях объявил о том, что он не выйдет на сцену в Подмосковье в запланированные даты.

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