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Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге: 60-80 пострадавших, среди погибших – ребенок. «Бавария» и «Лейпциг» отреагировали: «Следим с ужасом»

Die Welt передает, что в результате инцидента, произошедшего на рождественской ярмарке в Магдебурге, пострадали от 60 до 80 человек, погибли как минимум двое: взрослый и ребенок.

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