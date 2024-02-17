Сигнал удал

На заседании 16 февраля Центробанк впервые с лета решил не повышать ключевую ставку, оставив ее на уровне 16% годовых.
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На заседании 16 февраля Центробанк впервые с лета решил не повышать ключевую ставку, оставив ее на уровне 16% годовых.
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