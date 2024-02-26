Вару Вару — термин на языке аймара, обозначающий сельскохозяйственную технику, разработанную доиспанскими народами в Андском регионе Южной Америки от Эквадора до Боливии.
Вару Вару
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Вару Вару — термин на языке аймара, обозначающий сельскохозяйственную технику, разработанную доиспанскими народами в Андском регионе Южной Америки от Эквадора до Боливии.
Свежие комментарии