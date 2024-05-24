Команда Дадонова начала финал конференции с домашнего поражения

В первом поединке решающего противостояния в Западной конференции Национальной хоккейной лиги «Даллас» на своем льду уступил «Эдмонтону» со счетом 2:3 (одна из шайб хозяев была заброшена после передачи россиянина Евгения Дадонова).
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