ХАМАС запустил ракеты в сторону Тель-Авива

Ракета упала в море недалеко от Тель-Авива во вторник, по данным израильской армии, выстрел был произведен из сектора Газа, ответственность за это взяло вооруженное крыло палестинского исламистского движения ХАМАС – Бригады Эззедин аль-Кассам.
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