Афганистан продолжает нести угрозу южным рубежам СНГ и России

Сергей АНДРЕЕВ В первой половине марта стало известно, что «человек номер два» в ИГИЛ* экс-полковник МВД Таджикистана Гулмурод Халимов жив и находится на севере Афганистана.
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