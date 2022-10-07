Автоинспекторы и общественники Кабардино-Балкарии призвали школьников к дисциплине и нанесли лозунги безопасности на пешеходных переходах

Сотрудники ОГИБДД отделения МВД России по Лескенскому району вместе с представителем Общественного совета Мадиной Бавуковой напомнили учащимся средних школ с.
Популярные статьи
- Россия сильна своим духом и верой в победу: Галина Николайчук
- Подразделения Воздушно-десантных войск нанесли огневое поражение подразделениями ВСУ в зоне специальной военной операции
- Подразделения Воздушно-десантных войск нанесли огневое поражение подразделениями ВСУ в зоне специальной военной операции
Свежие комментарии