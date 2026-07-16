Россельхознадзор выявил нарушения на фабрике «Менделеевская»

Россельхознадзор обнаружил санитарные нарушения на птицефабрике «Менделеевская» в Пермском крае. Загрязнения в цехах и проблемы с содержанием птичников могут влиять на продукцию под брендами «Село Зелёное» и «Вараксино».
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