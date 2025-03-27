Четыре человека погибли при пожаре в доме в Иркутской области

t.me/МЧС Иркутской области Четыре человека погибли в результате возгорания в жилом доме в Усть-Удинском районе, сейчас пожар ликвидирован, сообщает главное управление МЧС по Иркутской областиВозгорание произошло утром 27 марта в доме на Новой улице в деревне Податовская.