Четыре человека погибли при пожаре в доме в Иркутской области

t.me/МЧС Иркутской области Четыре человека погибли в результате возгорания в жилом доме в Усть-Удинском районе, сейчас пожар ликвидирован, сообщает главное управление МЧС по Иркутской областиВозгорание произошло утром 27 марта в доме на Новой улице в деревне Податовская.
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