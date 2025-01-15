Средняя цена квартиры из сотни самых дорогих достигла 1,6 млрд рублей

Речь об ультрапремиальном жилье в Москве, выставленном на продажу. Самая дорогая из таких квартир сейчас продается за 8,3 млрд рублей К концу 2024 года средняя стоимость ультрапремиального жилья из первой по величине цен сотни квартир в Москве составила 1,6 млрд руб.
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