Средняя цена квартиры из сотни самых дорогих достигла 1,6 млрд рублей

Речь об ультрапремиальном жилье в Москве, выставленном на продажу. Самая дорогая из таких квартир сейчас продается за 8,3 млрд рублей К концу 2024 года средняя стоимость ультрапремиального жилья из первой по величине цен сотни квартир в Москве составила 1,6 млрд руб.