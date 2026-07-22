Главное за ночь 22 июля: две смерти в ДНР, большой ущерб в Краснодарском крае

Всего под ударом украинских беспилотников оказались четыре региона России. Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны отражали массированную атаку беспилотных летательных аппаратов, которая затронула несколько регионов страны от Северо-Запада до Юга.
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