«Упс, ошибка вышла!»: «Небратья» двое суток «обнуляли» друг друга, думая, что это русские

Avia.pro - Новости 449,2K подписчиков События на территории соседнего государства порой напоминают сценарий не самого удачного фильма, где роли главных антагонистов играют сами же участники этой потасовки.
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