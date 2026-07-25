«Ювентус» заинтересован в голкипере «ПСЖ» Люке Шевалье.

«Ювентус» рассматривает вариант с подписанием вратаря «ПСЖ» Люки Шевалье, сообщает Footmercato. По информации источника, туринцы решили расстаться с Микеле Ди Грегорио и занимаются поиском нового голкипера.
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