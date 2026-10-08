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Царьград

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Директор Лицея Les Iris: подростки нанесли ущерб на 300 тысяч евро

Директор Лицея Les Iris: подростки нанесли ущерб на 300 тысяч евро

В лицее Les Iris в Лормоне подростки устроили погром, вынесли компьютеры и подожгли бумагу. Ущерб составил несколько сотен тысяч евро.

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