Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Взятка натурой: глава Еврокомиссии предложила Трампу заменить российский газ в ЕС на американский

Взятка натурой: глава Еврокомиссии предложила Трампу заменить российский газ в ЕС на американский

Издание Barrons пишет, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом предложила заменить поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) на  американский.

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Комментарии
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Леонид Попивняк
....это когда это пиндосовский СПГ был дешевле Российского????
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11 час.
Валентин Щербаков
Эта нацистская гейропейская тварь решила лечь под Трампа....
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8 час.
Fvolodya55 Федоров
Почему решила? Под пиндосами лежат 32 страны.
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7 час.

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