A group of mercenaries from Colombia, which is involved in hostilities on the side of the Kiev regime, refused to comply with the command's order to storm Russian positions in the Kharkiv region.
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