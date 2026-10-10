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The Eurasia Daily news agency

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Colombian mercenaries refused to go on the assault in the Kharkiv region

Colombian mercenaries refused to go on the assault in the Kharkiv region

A group of mercenaries from Colombia, which is involved in hostilities on the side of the Kiev regime, refused to comply with the command's order to storm Russian positions in the Kharkiv region.

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