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Иран сообщил о подготовке военного ответа Украине

Иран сообщил о подготовке военного ответа Украине

Иран обязательно ответит Украине военным способом на атаку по торговому судну в Каспийском море. Об этом заявил член комиссии парламента Исламской Республики по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки, его слова приводит РИА Новости.

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