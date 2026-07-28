Иран сообщил о подготовке военного ответа Украине

Иран обязательно ответит Украине военным способом на атаку по торговому судну в Каспийском море. Об этом заявил член комиссии парламента Исламской Республики по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки, его слова приводит РИА Новости.
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