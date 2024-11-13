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Мы соседи по планете

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Удивительные встречи знаменитостей, ставшие историей

Удивительные встречи знаменитостей, ставшие историей

Это редкие фотографии знаменитостей. Многих из них мы не ожидали увидеть вместе. Большую часть коллекции составили ретро фотографии актеров и музыкантов, ученых и политиков, духовных лидеров и певцов, которых сегодня знает весь мир.

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