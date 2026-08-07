"Родина" подала иск против "Яблока" за плагиат символики

Партия "Родина" подала в суд на "Яблоко", обвиняя его в заимствовании символики. В иске утверждается, что "Яблоко" скопировало элементы от Палаты турецких инженеров и архитектора Лисицкого для агитации на выдвижение в Госдуму.
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