Дом Кузнеца и Дом Межетова в Иркутске планируют продать. Как выглядят памятники сейчас

Минимущество Иркутской области предлагает продать два памятника, расположенные в городе Иркутске: Дом Кузнеца на улице Дзержинского, 36 (в перечне объектов наследия числится как дом Кузнецова) и Доходный Дом Межетова на улице Софьи Перовской.