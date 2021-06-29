Иркутск Сегодня

60 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел К
    ...не оказалось документов, подтверждающих законность проведения сборов... __________________________________________...Несанкционированн...
  • Тихий Павел Иванович
    Партия "единая ворня" это сборище ПРЕСТУПНИКОВ, по своей циничности равная геббельсовской конторе пропаганды. И у них...“Единая Россия” п...
  • Александр Клово
    Бездарность идет сверху. А героям слава!15 лет назад, 9 и...

Дом Кузнеца и Дом Межетова в Иркутске планируют продать. Как выглядят памятники сейчас

Дом Кузнеца и Дом Межетова в Иркутске планируют продать. Как выглядят памятники сейчас

Минимущество Иркутской области предлагает продать два памятника, расположенные в городе Иркутске: Дом Кузнеца на улице Дзержинского, 36 (в перечне объектов наследия числится как дом Кузнецова) и Доходный Дом Межетова на улице Софьи Перовской.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх