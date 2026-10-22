За последние 20 лет цена сапфира выросла на 1100%, рубина — на 1060%, шпинели — на 1433%, турмалина Параиба — на 1338%, изумруда — на 900%.
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