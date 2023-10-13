Как менялась Зена на протяжении всего шоу о "Королеве воинов⁠⁠"

Чтобы достичь искупления, Зене понадобилось ни много ни мало 134 эпизода. Путь к нему был тернистый и в течение всего сериала матерь воинов претерпевала разные метаморфозы: была валькирией, гестианской жрицей, святой, демоном и многими другими.