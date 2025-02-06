Генпрокуроры 12 американских штатов потребуют ограничить Маска и DOGE

Представители генеральных прокуратур 12 штатов намерены требовать через суд ограничить департамент эффективности госуправления США (DOGE), возглавляемый предпринимателем Илоном Маском, в доступе к информации, заявила генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.
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