Политика как он...
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Политика как она есть

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Генпрокуроры 12 американских штатов потребуют ограничить Маска и DOGE

Генпрокуроры 12 американских штатов потребуют ограничить Маска и DOGE

Представители генеральных прокуратур 12 штатов намерены требовать через суд ограничить департамент эффективности госуправления США (DOGE), возглавляемый предпринимателем Илоном Маском, в доступе к информации, заявила генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.

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