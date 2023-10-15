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Кардиолог рассказала, что напряженная работа без отдыха может привести к загустению крови

Кардиолог рассказала, что напряженная работа без отдыха может привести к загустению крови

Это создает лишнюю нагрузку на сердце.Кардиолог Анна Кореневич рассказала, что напряженная работа без отдыха может привести к загустению крови, а это, в свою очередь, увеличивает риски тромбоза и внезапной смерти.

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