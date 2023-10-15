Кардиолог рассказала, что напряженная работа без отдыха может привести к загустению крови

Это создает лишнюю нагрузку на сердце.Кардиолог Анна Кореневич рассказала, что напряженная работа без отдыха может привести к загустению крови, а это, в свою очередь, увеличивает риски тромбоза и внезапной смерти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии