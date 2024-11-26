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Психолог Тимошина: отпускать контроль за ребенком нужно не резко, а поэтапно

Психолог Тимошина: отпускать контроль за ребенком нужно не резко, а поэтапно

"Если я это не проконтролирую, то ребенок этого точно не сделает", "а вдруг я отвернусь и с ним что-то случится?" — эти и подобные мысли волнуют многих родителей и вызывают избыточный контроль за ребенком.

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