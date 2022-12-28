Культурные праздники: выбор «Известий»

Кино и сериалы «13 клиническая» 18+ Режиссер: Клим Козинский. В ролях: Данила Козловский, Паулина Андреева, Виктория Исакова, Владимир Стеклов, Дмитрий Лысенков и другиеЭто мистический медицинский сериал о неизлечимо больном хирурге Кирилле.