Концерт Emma Smith в Планетарии № 1

В плотном графике популярной джазовой исполнительницы нашлось место для выступления в Планетарии №1. Потому что возможность выступить под таким звёздным куполом упускать нельзя ни артистам, ни слушателям.
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