США не видят угрозы ядерной войны от ударов вглубь России — Reuters

Риска ядерного ответа со стороны России не повысило разрешение США Украине бить американскими дальнобойными ракетами вглубь территории РФ, полагают в американская разведка, 28 ноября сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
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