Театр абсурда

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Генеральная прокуратура РФ реприватизирует стратегические заводы для нужд ВПК

Генеральная прокуратура РФ реприватизирует стратегические заводы для нужд ВПК

КОШКИН В стране периодически разными заинтересованными лицами, как бы невзначай, поднимается вопрос о дальнейшей приватизации промышленных объектов, находящихся под полным или частичным государственным контролем.

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Комментарии
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Nina Beavogui
Не частично, а полностью надо запретить приХватизацию и все, что раньше, не законным путём приХватизировали государственное, нужно и вернуть государству. Это не для приХватизаторов народ СССР строил, создавал.Хватит грабить страну и народ.
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