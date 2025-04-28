Ножом теперь защищаться можно? Не откроет ли этот прецедент врата ада…

У меня практически уже лет сорок нож всегда в кармане...их уже целая коллекция. Лучше он будет и никогда не понадобится, чем ситуация, когда нужен, а его нет.

Игорь Кузнецов

Особо отмечено что среди нападавших были два дагестанца. Это чтобы потом написать "для целой категории граждан (и не граждан), которые традиционно ходят ножами", хотя они и граждане РФ. Суд решил что это была самозащита при нападении на участке рядом с домом. В подобных случаях при разбирательстве в судах будут учитывать факт оправдания убийства нападавших.