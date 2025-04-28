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Ножом теперь защищаться можно? Не откроет ли этот прецедент врата ада…

Ножом теперь защищаться можно? Не откроет ли этот прецедент врата ада…

Русский Колоколъ Belkin Alexey/news.ru Верховный суд России внес решение о самозащите ножом по уголовному делу из Твери пятилетней давности в обзор судебной практике.

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Комментарии
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Генрих
У меня практически уже лет сорок нож всегда в кармане...их уже целая коллекция. Лучше он будет и никогда не понадобится, чем ситуация, когда нужен, а его нет.
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10 час.
Федор Родников
ЭТточно.
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4 час.
Игорь Кузнецов
Особо отмечено что среди нападавших были два дагестанца. Это чтобы потом написать &quot;для целой категории граждан (и не граждан), которые традиционно ходят ножами&quot;, хотя они и граждане РФ. Суд решил что это была самозащита при нападении на участке рядом с домом. В подобных случаях при  разбирательстве в судах будут учитывать факт оправдания убийства нападавших.
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7 мин.
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