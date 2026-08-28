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Царьград

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Флориан Филиппо призвал Францию прекратить финансирование Киева

Флориан Филиппо призвал Францию прекратить финансирование Киева

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал Париж прекратить финансирование Киева. Он обратил внимание на случаи насилия со стороны украинских военкоматов в отношении граждан, утверждая, что мужчины насильно отправляются на фронт.

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