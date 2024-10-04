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Элина Гейман украсила обложку HELLO! и рассказала о красоте, семье и исцеляющей музыке

Элина Гейман украсила обложку HELLO! и рассказала о красоте, семье и исцеляющей музыке

Элина Гейман – певица и актриса, покорившая сердца зрителей, а главное, она мама пятерых детей,  На обложке HELLO! ее глаза светятся необыкновенной силой и женственностью, а улыбка говорит о бесконечной любви к жизни.

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