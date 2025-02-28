Полет и галлюцинации во сне и наяву: что чувствуют люди при сонном параличе

Считается, что около 20% людей хотя бы раз в жизни испытывали подобный ночной кошмар. Причем он может продолжаться от нескольких секунд до целых 20 минут — согласитесь, для столь мучительного состояния это очень долго.
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