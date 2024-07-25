В России выявлено более 170 тыс. га для жилищного строительства

По реализуемому Росреестром проекту «Земля для стройки» выявлено порядка 112 тыс. земельных участков и территорий, которые можно использовать для жилищного строительства общая площадь которых составляет 170,6 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии