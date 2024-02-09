С ямальского дома престарелых взыскали компенсацию из-за пролежней пенсионерки

Прокуратура проверила условия ухода за престарелой женщиной в Лабытнанги. Выяснилось, что из-за плохого обращения в Харпском доме-интернате для престарелых и инвалидов «Мядико» у женщины образовались пролежни.
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